Уперше в історії фестивалю «Чілдрен Кінофест» за підсумками глядацького голосування Гран-прі отримала українська стрічка, знята в жанрі фентезі «Сторожова застава» режисера Юрія Ковальова. Переможців п’ятого ювілейного фестивалю оголосили на церемонії закриття у столичному кінотеатрі «Київська Русь», яка відбулася першої неділі червня.
«У міжнародному конкурсі взяли участь сім європейських картин. Переможцем став фільм «Сторожова застава» — про школяра, який потрапив у часи Київської Русі. Стрічка набрала 4,8 бала із 5. Друге місце посів британський фільм «Земля: Один вражаючий день» з 4,7 бала, який 7 червня вийде в український прокат. Третє місце дісталося стрічці виробництва Франції та Бельгії «Великий злий лис та інші історії», яка отримала 4,6 бала і 5 липня також вийде у прокат.
Традиційно фільм-переможець було визначено шляхом прямого голосування глядачів. На вході до кінотеатру кожен відвідувач отримував бюлетень, за допомогою якого оцінював побачену картину», — цитує Укрінформ текст повідомлення прес-служби компанії — організатора фестивалю «Артхаус Трафік».
Уже вдруге в межах фестивалю відбувся національний конкурс короткометражних фільмів, знятих дітьми 7—14 років. Організатори отримали понад 150 заявок з усієї України, серед яких обрали 10 фіналістів. Їхні роботи показали 2 червня в усіх 22 містах проведення фестивалю.