Імунізація населення безпечною та ефективною вакциною проти коронавірусної хвороби COVID-19 є найважливішим компонентом стратегії Уряду у подоланні пандемії. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді 26 січня.

Прем’єр-міністр наголосив, що Уряд має чіткий план дій з проведення вакцинації, законтрактував необхідну кількість доз вакцини та підготував для цього логістичну інфраструктуру, або розпочати кампанію з вакцинації вже у лютому.

Очільник Уряду нагадав, що Національний план вакцинування передбачає 5 етапів, зокрема вакцинацію насамперед медпрацівників, військовослужбовців, осіб у будинках для людей похилого віку, соцпрацівників, учителів тощо. Загальна мета плану, за словами Дениса Шмигаля, — охоплення щонайменше 50% населення до кінця 2022 року.

«Україна буде забезпечена необхідною кількістю безпечних вакцин і вакцинація відбудеться в ті строки, у які було заплановано», — наголосив Прем’єр-міністр.

Як зазначив очільник Уряду, до 1 лютого Україна очікує рішення від COVAX щодо включення до розподілу в межах «першої хвилі»: «У разі позитивного рішення отримаємо у лютому-березні від 100 до 200 тисяч вакцин Pfizer/BioNTech».

Денис Шмигаль додав, що в межах ініціативи COVAX найбільш імовірно Україна отримає ті вакцини, з якими у COVAX є попередньо підписані угоди про поставки та виробництво, зокрема Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Novavax та Sanofi/GSK.

Прем’єр-міністр також нагадав, що у грудні Україна уклала договір на закупівлю вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech. Кількість вакцин становитиме 1 млн 913 тис. доз.

«Графік поставок: через 30 днів після реєстрації вакцини в країні виробнику або в інших країнах із жорсткою регуляторною політикою. Минулого тижня вакцина Sinovac отримала погодження на використання в Бразилії, де проводились її клінічні випробування. Відповідно, орієнтовно через 3-4 тижні очікуємо першу партію у сумі 700 тис. доз вакцин», — зазначив Денис Шмигаль.

Глава Уряду також наголосив, що Україна використовуватиме лише вакцини з ефективністю понад 70%.

«Паралельно з цим Уряд підготував та продовжує готувати медичну систему для швидкого розгортання кампанії з вакцинації. В першу чергу це стосується логістичної складової: формування маршрутів для оперативної та безпечної доставки вакцин, формування бригад, що проводитимуть щеплення та інші моменти», — сказав Прем’єр-міністр.

Він додав, що вже визначені відповідальні на місцях: «Процес в областях координуватимуть керівники департаментів охорони здоров’я».

Крім того, Денис Шмигаль зазначив, що підготовлено логістику для безпечного зберігання й транспортування вакцин, є повні розрахунки щодо оновлення холодового ланцюга, сформовано потребу в холодильниках, термобоксах та інструментах контролю дотримання температур.

«Україна має можливість для зберігання, логістики, транспортування до пунктів щеплення вакцини, яку необхідно зберігати при температурі мінус 80 градусів. Для цього перш за все будуть залучатись приватні фармацевтичні логістичні компанії. Для держави це тимчасові потреби, одноразове партнерство держави та бізнесу тут вигідніше та доречніше», — сказав Глава Уряду.

За словами Прем’єр-міністра, перший етап процесу вакцинації буде відбуватися за допомогою спеціальних бригад. Склад бригад вже сформований поіменно.

«Буде працювати більше 500 мобільних бригад. Другий та подальші етапи вакцинації планується проводити у понад 4 тисячах пунктах щеплень. Для належної мотивації зараз спільно з НСЗУ розробляється окремий пакет медичних послуг, який покриє витрати закладів на організацію та проведення вакцинації», — підкреслив Денис Шмигаль.