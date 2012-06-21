Концепція уряду в енергетичній галузі — це рух до ринкової економіки й ринкових цін. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 4 березня під час прес-конференції з нагоди річниці роботи уряду.

Прем’єр-міністр зауважив, що з 1 серпня було запроваджено ринок газу, що має на меті сформувати справедливу ринкову ціну на газ як для населення, так і для інших споживачів.

«Ми активно рухаємося до справедливого, наголошу, конкурентного ринку газу. На сьогодні ринки газу й електроенергії в Україні в процесі формування. Є певні недоліки, є ознаки монопольності. Тому ця монополізація ринків має бути подолана», — наголосив Денис Шмигаль.

Завданням уряду, за словами Прем’єр-міністра, є уникнення стресів для населення в контексті цін у платіжках. Він підкреслив, що люди не повинні щомісяця аналізувати ціну в постачальників і власну зарплату, щоб розрахуватися за опалення в зимовий період.

«Тому ми запроваджуємо річний продукт, коли постачальники газу на основі середньої ціни на газ пропонують населенню фіксовану ціну на цілий рік. Це дає можливість уникати цінових стрибків узимку. Це зручно для людей, тому що вони зможуть розрахувати на цілий рік, зокрема на опалювальний сезон, свої статки. За бажанням, буде можливість перейти на місячний продукт», — відзначив Денис Шмигаль.

Крім того, Прем’єр-міністр наголосив, що уряд взяв стратегію на збільшення власного видобутку газу в Україні. Для цього було передано площу «Юзівська» і шельф Чорного моря НАК «Нафтогаз Україна» для проведення відповідної розвідки.

«Ми уклали 8 угод про розподіл продукції, як з НАК «Нафтогаз», так і з приватними компаніями. Інвестиції у цю галузь тільки в розвідку в найближчі 2-3 роки складуть 10 мільярдів гривень. Ми розраховуємо, що відкриття нових родовищ дасть змогу повністю забезпечити внутрішню потребу для населення й для виробничих споживачів газу, забезпечити власним видобутком», — підкреслив очільник уряду.

Денис Шмигаль додав, що серед завдань у напрямку енергонезалежності — входження України в ENTSO-E, що синхронізує українську електросистему України з європейською.