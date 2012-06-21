Рішення РНБО від 25 березня 2021 року «Про Стратегію воєнної безпеки України» ввів у дію указом Президент Володимир Зеленський. Таку стратегію в Україні підготовлено вперше — документ оборонного планування із забезпечення реалізації державної політики в галузі оборони та визначення шляхів реалізації пріоритетів державної політики у воєнній сфері, галузях оборони та військового будівництва.

Стратегія передбачає запровадження комплексного підходу до оборони в умовах воєнної загрози національній безпеці, пов’язаної з використанням гібридних методів.

Всеосяжна оборона відповідає закріпленому Статутом ООН суверенному невід’ємному праву кожної держави на самооборону від агресії та не має на меті досягнення воєнного паритету з агресором — Російською Федерацією, а передбачає підтримання балансу та поєднання воєнних і невоєнних засобів безпеки України, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Реалізація cтратегії сприятиме інтеграції України у євроатлантичний безпековий простір і набуттю членства в НАТО.