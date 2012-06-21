У Муніципальній галереї Харкова відкривають виставку Open/Work, куди увійшли роботи 33 студентів Харківської архітектурної школи.
Відвідувачі зможуть оцінити неординарні рішення майбутніх архітекторів, втілені в графічних матеріалах, кресленнях, портфоліо. За словами працівників галереї, виставки студентських робіт не часті для їхньої галереї, до того ж такі якісні. Гостей виставки не залишать байдужими архітектурні макети, плани громадських місць і приватних будинків. Багатьох здивують використані в доробках матеріали — бетон, метал, дерево, що незвично для галерейної експозиції.
«Ці роботи — не картини чи фотографії, які звикли бачити відвідувачі Муніципальної галереї, але вони не менш важливі для формування артсередовища, сфери сучасного візуального мистецтва, — зазначила директор галереї Тетяна Тумасян. — Ці студенти, сподіваюся, в майбутньому сформують зовнішній вигляд українських і не тільки міст».
І директор програми бакалаврату, за якою навчаються автори виставки, польський архітектор Куба Снопек, і куратори виставки з американського бюро Outspot Office Ешлі Бігхем та Ерік Херманн упевнені, що роботи будуть цікавими насамперед харків’янам, оскільки студенти ХША добре вивчили місто і пропонують цікаві рішення щодо розміщення будівель у просторі Харкова.
З відкриттям виставки студентів Харківська школа архітектури започатковує нову публічну програму, до якої увійдуть конференції, відкриті лекції, дискусії та воркшопи.