Бельгійська влада розпочала розслідування щодо відео в соціальних мережах, на якому велика компанія молоді в кількох вагонах поїзда безтурботно веселиться й розважається. Хлопці і дівчата без масок танцюють і співають, не дотримуючись соціальної дистанції. За повідомленням бельгійської залізничної компанії SNCB, відео було зроблено минулими вихідними близько десятої вечора у поїзді, який рухався зі студентського міста Льовен до Брюсселя.

На Північному вокзалі бельгійської столиці поїзд зустріла поліція. Як повідомляє газета Brussels Time, нікого не затримували, проте поліцейські склали офіційний протокол. Правоохоронці вивчають відео, щоб встановити порушників локдауну.

«Це негідна і небезпечна поведінка», — заявив прессекретар мережі SNCB Барт Кролз.

Таке в Бельгії відбувається не вперше. Незалежна профспілка залізничників вже не раз повідомляла про інциденти, під час яких молодь, щоб обійти жорсткі обмежувальні заходи, обирає місцем вечірок із друзями вагони міжміських поїздів. Там не лише спілкуються і співають, а й псують майно залізниці, зокрема ріжуть ножами сидіння у вагонах.

Профспілка поширила на своїй сторінці у Facebook відео компанії, яка розважається у проході вагона. Залізничники нагадали, що консультативний комітет Бельгії, який регулярно оновлює обмежувальні заходи у країні, нещодавно оприлюднив розпорядження, згідно з яким пасажири поїздів можуть займати місця лише біля вікон, лишаючи решту порожніми.

«Як змусити пасажирів сидіти біля вікна? Чи подумав про це консультативний комітет?» — підписали залізничники відео з вагона, який перетворився на пересувну вечірку.