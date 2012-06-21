В Умані відбувся фінал «Академії молодіжного лідера-2018», мета якого — залучення молоді до участі у суспільному житті, підвищення рівня обізнаності в питаннях діяльності органів місцевого самоврядування. Журі підбило підсумки здійснення проекту, який реалізовується за ініціативи міського голови Олександра Цебрія.
Своєрідною дипломною роботою для кожного учасника «Академії» стала розробка проекту «Якби мером був я». Роботи студентів були цікавими, змістовними та креативними.
За оцінкою експертної ради, найкращими визнані проекти: І місце — «Не купуй друга» (Антоніна Коханова з національного університету садівництва); ІІ місце — «Проїзні в автобусах» (Дмитро Поліщук з державного педагогічного університету); ІІІ місце — «Автостоянка з металевої конструкції» (Станіслав Покотілов з національного університету садівництва). Переможці отримали цінні подарунки.
Особливо члени журі відзначили молодіжний проект національно-патріотичного спрямування «З Україною в серці» студенток медичного коледжу Ірини Зубенко, Надії Созоник та Дар’ї Лісовенко, адже формування національної свідомості та патріотичне виховання наших маленьких уманчан та громади в цілому потребує нової якості.
— Учасники проекту підтвердили, що в Умані є чимало юнаків та дівчат, які бажають добиватися удосконалення життя в місті та його інфраструктури, — зауважив Олександр Цебрій.