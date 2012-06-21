Кабінет Міністрів України планує з наступного року підвищити стипендії для студентів технічних спеціальностей, а саме ІТ-сфери.
Про це сьогодні сказав на засіданні уряду перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає кореспондент УНН.
«З наступного року пропонуємо іншу низку змін: підвищення стипендій для студентів технічних спеціальностей, щоб стимулювати підготовку працівників промисловості, IT-сфери, ІТ-індустрії. Наразі існує певна недостача кваліфікованих фахівців», – сказав він.
Також Кубів повідомив, наразі йде робота над концепцією розвитку державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів не на рік, а на три роки.