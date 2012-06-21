Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»



Студентка ІІ курсу відділу фортепіано (клас викладачки Ольги Терещук) Уманського обласного музичного коледжу Карина Хафіан здобула І премію на VIII Міжнародному конкурсі Євгена Станковича, який проходив у Києві.

У змаганні взяли участь 80 юних піаністів, 60 скрипалів, багато інших конкурсантів з численних міст України. Лауреати тепер матимуть можливість виступити на престижних сценах нинішнього та наступного року.

Оцінювали майстерність юних дарувань відомі виконавці, титуловані митці та інші члени авторитетного журі під головуванням Героя України, академіка Академії мистецтв України, лауреата Державної премії України ім. Т.Г. Шевченка, народного артиста України, професора Євгена Станковича.

Це не перший успіх юної піаністки. Карина своєю грою цього року здивувала й суворих поціновувачів мистецтва на Міжнародному конкурсі дітей та молоді «GOLD EUROPE -WORLD STARS 2020» у Празі, де зайняла перше місце. Високо оцінили майстерність студентки й на дистанційному міжнародному музичному конкурсі в Одесі «Музичний Олімп».