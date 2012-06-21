Запланований на четвер 7 червня розгляд Верховною Радою проекту закону про Вищий антикорупційний суд — це своєрідний Рубікон, який або дасть змогу продовжити курс реформ, або змусить відкотитися назад і втратити довіру людей і закордонних партнерів.
«Ми створили майже всю антикорупційну інфраструктуру. Сьогодні чиновники декларують свої статки. Але що відбувається? Ми чуємо про гучні розслідування, викриття, але немає судових справ. Тож постає питання справедливості. Ми ж бачимо, що в країні панує безкарність. І рішення про антикорупційний суд може виправити ситуацію, повернути довіру громадян та іноземних інвесторів», — наголосив в ефірі одного з телевізійних каналів Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко.
Він наголосив, що довіра — ключова основа всіх реформ — від реформи освіти до фундаментальних змін в економіці. «Без довіри неможливо впроваджувати курс реформ. Брак довіри передусім у судовій системі створює великі проблеми, насамперед в економіці».
Нині Кабінет Міністрів, наголосив урядовець, як ніколи єдиний у необхідності ухвалення рішення про незалежний і прозорий антикорупційний суд як один з головних елементів формування політики розвитку держави. Саме тому, застерігає Олександр Саєнко, альтернатива неголосуванню за законопроект — подальша дестабілізація ситуації.
«Не буде антикорупційного суду — як нам завтра залучати інвесторів, говорити про приватизацію і дивитися людям в очі? Голосування за законопроект — це тест для влади на спроможність мислити державними інтересами, — цитує слова посадовця служба Міністра Кабінету Міністрів. — Тут немає жодних технологій. Ми або йдемо курсом реформ, або ні. Будуємо економіку або ні».