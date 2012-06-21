У сучасних географічних карт є одна серйозна проблема, й пов'язана вона із спотвореннями. Справа в тому, що коли зображення кулястої планети намагаються відтворити на площині, території ближчі до полюсів істотно розтягуються, спотворюючи наше сприйняття світу. Тому Гренландія (2 166 086 км²) здається нам на плоскій карті майже такою ж великою, як Африка, хоча площа найбільшого в світі острова трохи більша за площу Судану (1 886 068 км²).

Астрофізики зі США Дж. Річард Готт, Девід Голдберг і Роберт Вандербей застосували інший підхід до створення плоскої карти. Вони зробили її схожою на платівку для грамофона, тобто круглою і двосторонньою. Так у дослідників вийшла найточніша плоска карта нашої планети з будь-коли створеної людиною.

Відома усім нам карта світу була створена ще в XVI столітті. Її накреслив Герард Меркатор, фламандський картограф і географ. Об'єкти біля полюсів на ній здається куди більші, ніж на екваторі, хоча займають ту ж територію. Тим не менш, вона лежить в основі відомих нам карт – наприклад, Google Maps.

Існує також проєкція карти, створена німецьким картографом Освальдом Вінкелем у 1921 році. На ній виправлені три спотворення – площі, напрямки та відстані. Саме її використовує Національне географічне товариство (National Geographic Society), хоча там є істотне спотворення Тихого океану.

Карта американських астрофізиків орієнтована на Північну і Південну півкуля, а екватор проходить по краю. Через таке розташування помилок на карті такого незвичайного формату менше, ніж на інших.

«Наша карта схожа на земну кулю більше за інші плоскі карти. Щоб побачити всю земну кулю, потрібно її покрутити. Щоб побачити всю нашу нову карту, вам потрібно її перевернути», – каже астрофізик Дж. Річард Готт.

Перевірити спотворення сучасних карт ви можете на сервісі TheTrueSize.com.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»