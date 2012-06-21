Нові штами коронавірусної інфекції почали з'являтися в різних країнах в кінці 2020 року. Вони викликають побоювання у вчених, так як нові штами SARS-CoV-2 виявляються більш агрествними, ніж «оригінал». Для оцінки рівні заразності деяких нових мутацій коронавірусу дослідники з Університету Куїнс і Університету Британської Колумбії в Канаді створили спеціальний пристрій – біосенсор.

Згідно з дослідженням, опублікованим на сайті bioRxiv, прилад оцінює взаємодію шипа SARS-CoV-2 і ферменту ACE2, через який він проникає в організм. До шіпа вчені прикріпили один фрагмент білка люциферази, а до ферменту – інший.

При з'єднанні двох компонентів білок люциферази світиться. Саме за інтенсивністю світла можна оцінити, як багато шпильок зв'язалося з ACE2, і, відповідно, наскільки сильно заразний вірус. Відзначається, що на такий аналіз потрібно майже 30 хвилин.

Крім того, цей прилад можна використовувати для оцінки ефективності ліків від COVID-19. Якщо ліки ефективно блокують шип коронавірусу, то система не буде виділяти світло, так як фрагменти люциферази не з’єднуватимуться.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»