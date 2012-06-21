Японські автовиробники Subaru і Toyota у четвер, 25 березня оголосили про плани спільно побудувати новий автомобіль. Від Toyota цим займеться спортивний підрозділ – Gazoo Racing.

Як зазначає Carbuzz, в заяві компаній йдеться про готовність до «подальшого посилення їх співпраці і презентації нового автомобіля як символу спільних досягнень». У повідомленні наголошується, що онлайн-захід, на якому представлять новинку, відбудеться в наступному місяці – 5 квітня. Слоган презентації звучить так: «Давайте робити кращі автомобілі разом».

На те, що це буде за автомобіль, вказує причетність до проєкту підрозділу Toyota Gazoo Racing. Але спортивні автомобілі дуже різні. Видання припускає, що новинкою може бути позашляховик з відповідними задатками: у обох компаній великий досвід у створенні такого транспорту.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»