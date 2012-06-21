Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг жителям України у січні — травні 2019 року було призначено на суму 842 мільйони гривень. Це на 52% більше, ніж за аналогічний період 2018-го, повідомляє Державна служба статистики. У міській місцевості субсидії призначено на суму 570,3 мільйона гривень, у сільській — 271,7 мільйона. По субсидії на оплату ЖКП у січні — травні звернулися 2171,2 тисячі домогосподарств, що на 22,7% більше, ніж торік за аналогічний період.
За п’ять місяців 2019 року в міській місцевості субсидії призначено 1413,8 тисячі сімей, у сільській — 745,8 тисячі. Порівняно з торішніми даними, кількість сімей, яким призначено субсидії, зросла в 2,4 раза. Середній розмір призначеної субсидії на родину у травні 2019 року порівняно із травнем минулого року зменшився на 45,5% — до 91,8 гривні.
Торік, повідомляє УНІАН, громадянам призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг ЖКГ на суму 2,7 мільярда гривень, що в півтора раза менше, ніж позаторік.