Наразі в Україні житлову субсидію отримує понад 3,1 мільйона домогосподарств. Середній розмір нарахувань за місяць становить близько 1633 гривні. Розмір обов’язкової частини платежу за послуги для кожної сім’ї визначається індивідуально за єдиною формулою і залежить виключно від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу. Такий підхід забезпечує принцип соціальної справедливості – що менші доходи родини, то менший відсоток обов’язкової плати за послуги ЖКГ.

Спрощення порядку

Уряд постійно вдосконалює умови призначення цієї державної допомоги, повідомляє Міністерство соціальної політики. Так, у грудні 2020 року ухвалено низку рішень зі спрощення порядку надання житлових субсидій. Зокрема, таку можливість отримали домогосподарства, у складі яких є особи, що офіційно працюють за кордоном у країнах, з якими Україною не укладено договорів про соціальне забезпечення, або перебувають за кордоном у період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Також право на її отримання на загальних підставах відтепер мають особи, які набули право власності на житло протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії, зокрема, шляхом успадкування. А також українці, які не мають доходів і, відповідно до законодавства, звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (до того житлову субсидію їм могли призначати лише за рішенням комісії).

При встановленні права осіб на отримання житлової субсидії урахування перевищення граничної величини відбуватиметься не за показниками опалюваної площі житлового приміщення, а його загальної площі. А це дасть змогу автоматизувати процес отримання даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, оскільки в базах даних державних органів влади немає інформації про розміри опалюваної площі приміщень, роз’яснюють фахівці міністерства.

Розширено і перелік каналів інформаційної взаємодії між АТ «Ощадбанк» та одержувачами пільг і житлових субсидій через використання месенджерів.

Ще одним рішенням уряду було врегульовано питання призначення житлових субсидій в частині спрощення їх оформлення для осіб, які отримують допомогу з часткового безробіття у зв’язку із запровадженням карантину.

Також, ще з березня 2020 року у зв’язку із встановленням карантину діє норма автоматичного перепризначення субсидії на наступні періоди без особистого звернення громадян. Таким чином, на поточний опалювальний період субсидію в автоматичному режиму було перепризначено понад 2,7 мільйонам домогосподарств.

Крім цього, на період карантину запроваджено спрощену процедуру оформлення субсидії для громадян, які втратили роботу і зареєструвалися в центрах зайнятості. А розрахунок її розміру до кінця дії карантину здійснюється на збільшені на 50% соціальні норми споживання окремих послуг (газу для приготування їжі та підігріву води, електроенергії, водопостачання).

Форми звернень і терміни відповіді

Українці, які раніше не користувались субсидією, але при зростанні витрат на комуналку нині мають у цьому потребу, можуть звернутися за її оформленням як особисто до посадової особи територіальної громади, ЦНАПу чи органу соціального захисту населення у містах обласного значення так і дистанційно через веб-сайт Мінсоцполітики. Як варіант – можна заповнити заяву і декларацію, відправивши її поштою до органу соціального захисту населення.

Призначення житлової субсидії та інформування заявника про результати розгляду документів відбувається у термін до 10 днів або до 30 днів у виключних випадках – якщо це потребує складання акту обстеження матеріально-побутових умов проживання сім’ї та ухвалення відповідного рішення комісією при місцевих органах влади.

Крім цього, майже 1,8 мільйона сімей нині користуються пільгами при оплаті за послуги ЖКГ і мають знижку від 25% до 100% залежно від категорії пільговика (особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, учасники війни, чорнобильці, діти війни та інші).

Відділ новин

«Урядового кур’єра»