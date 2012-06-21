Андріївська церква стане доступною для відвідувачів у грудні цього року після майже п’яти років реставраційних робіт. Після відвідання храму та ознайомлення з перебігом останніх оздоблювальних робіт міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, що відкриття відбудеться онлайн 12 грудня, а вже наступного дня буде перше богослужіння.

«Повністю відреставровано весь живопис, ікони та іконостас, почищено ліпнину й відшліфовано підлогу. Замінено інженерні мережі, вікна, проведено нові системи освітлення, опалення, подачі повітря. До слова, автентичний колір стін ХVІІІ століття завдяки комп’ютерному аналізу допомогли віднайти німецькі технологи. А перед затвердженням фінального кольору та фарбуванням було зроблено 36 тестових пофарбувань», — цитує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики слова очільника відомства.

Мета реставрації полягала в розкритті первісних рішень і бачення архітектора Франческо Бартоломео Растреллі, 320-ту річницю із народження якого відзначають цього року.