Міжнародна слідча група (JIT) із розслідування причин катастрофи лайнера рейсу МН17 на Донбасі 2014 року не буде просити Росію та Україну про екстрадицію чотирьох підозрюваних у збитті літака через заборону у конституції.

Про це повідомляє «Європейська правда».

«Ми не будемо просити про екстрадиції чотирьох підозрюваних, тому що російська і українська конституції забороняють екстрадицію громадян», – сказав начальник поліції Нідерландів Вілберт Пауліссен на пресконференції у Гаазі.

Пауліссен заявив, що невдовзі до Росії буде направлений запит про надання інформації про місцезнаходження трьох підозрюваних, а також запит провести їхній допит. Подібний запит буде надісланий Україні щодо четвертого підозрюваного.

«Підозрювані матимуть можливість розповісти свою версію подій у суді», – сказав він.

За його словами, завдання слідчих тільки представити докази щодо підозрюваних, а вже суд Гааги буде вирішувати їхню долю, базуючись на інформації у справі.