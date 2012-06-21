Міжнародна слідча група (JIT) із розслідування причин катастрофи лайнера рейсу МН17 на Донбасі 2014 року не буде просити Росію та Україну про екстрадицію чотирьох підозрюваних у збитті літака через заборону у конституції.
Про це повідомляє «Європейська правда».
«Ми не будемо просити про екстрадиції чотирьох підозрюваних, тому що російська і українська конституції забороняють екстрадицію громадян», – сказав начальник поліції Нідерландів Вілберт Пауліссен на пресконференції у Гаазі.
Пауліссен заявив, що невдовзі до Росії буде направлений запит про надання інформації про місцезнаходження трьох підозрюваних, а також запит провести їхній допит. Подібний запит буде надісланий Україні щодо четвертого підозрюваного.
«Підозрювані матимуть можливість розповісти свою версію подій у суді», – сказав він.
За його словами, завдання слідчих тільки представити докази щодо підозрюваних, а вже суд Гааги буде вирішувати їхню долю, базуючись на інформації у справі.