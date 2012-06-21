Законопроєкти, які Верховна Рада має розглянути наступного пленарного тижня в контексті виконання передвиборчої президентської програми, обговорили на спеціальній нараді Президент Володимир Зеленський, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Народні депутати готові розглянути законопроєкт про реформування судової системи. Відповідні законодавчі ініціативи було напрацьовано під час широкого обговорення за участю представників громадськості. Наступного тижня питання реформування судової системи буде додатково всебічно обговорено на черговому Всеукраїнському форумі «Україна 30», повідомляє пресслужба Офісу Президента.

«Судова система в тому форматі, в якому вона існує, вже довела свою непридатність. Українці не довіряють судам, ця інституція надто корумпована й надто хитка. Ми зобов’язані це змінити, бо саме зміни в судовій системі слугуватимуть запорукою сильної України, де захищені права кожного громадянина. Це також стане кроком на шляху євроінтеграції України», — наголосив Володимир Зеленський.

Розглянуто й блок економічних законодавчих ініціатив. Верховній Раді буде запропоновано завершити голосування пакета законопроєктів про підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями (так звані інвестиційні няні). Цей пакет допоможе запрацювати проєкту «інвестиційних нянь» у повному обсязі. Закон передбачатиме державний захист і юридичну допомогу закордонним інвесторам, які ініціюватимуть інвестиційні проєкти на понад 20 мільйонів євро.

Обговорено законодавчі ініціативи у галузі охорони довкілля. Ішлося про законопроєкт про зменшення використання пластикових пакетів та заміну їх на такі, що розкладаються у природі. Багато великих торговельних мереж уже перейшли на пакети, виготовлені з екологічних матеріалів. Законопроєкт спонукатиме до зменшення використання пластикових пакетів і переходу на їх екологічно чисті замінники.