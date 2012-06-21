Олесь ГОРИЦВІТ

для «Урядового кур’єра»

Фахівці спрогнозувати, до якого часу в Суецькому каналі пробуде контейнеровоз, який сів на мілину. Судно порівнюють з викинутим на берег китом.

На звільнення контейнеровоза Ever Given, який сів на мілину і застряг у Суецькому каналі, можуть знадобитися тижні. Навігація суден в каналі призупинена, повідомляє Reuters.

Правління Суецького каналу повідомило, що Ever Given застряг через сильний вітер і пилову бурю. Над переміщенням судна працювали вісім буксирів, але зрушити з місця контейнеровоз вони не вийшло. Через цей інцидент накопичилося 156 великих контейнеровозів, танкерів, які перевозять нафту і газ, балкерів, які перевозять зерно. Цю пробку називають найгіршою в історії судноплавства.

«Судно схоже на величезного кита, викинутого на берег. Це величезний вантаж на піску. Можливо, нам доведеться працювати в комбінації: вивантажувати контейнери з судна і разом з цим звільняти його від піску», – заявив директор голландської компанії, яка намагається звільнити судно.

Якщо ситуацію не вдасться швидко вирішити у найближчі дні, то суднам, які опинилися в пастці, доведеться міняти маршрут і пливти навколо Африки, а це ще приблизно тиждень шляху. Поки що GPS-сигнал показує лише незначні зрушення в положенні загрузлого в мул контейнеровоза.