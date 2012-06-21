Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Впродовж січня-квітня нинішнього року із Сумської області до загального фонду державного бюджету мобілізовано майже 4 мільйони гривень, що на 162,6 мільйона, або 4,3 відсотка більше порівняно з відповідним минулорічним періодом.
Про це повідомили в обласному Департаменті фінансів, наголосивши, що в загальній сумі третина коштів – податок на додану вартість з ввезених на Україну товарів, понад мільйон – рентна плата за користування надрами, більш як півмільйона – податок та збір на доходи фізичних осіб тощо.
Суттєвого збільшення надходжень удалося досягти завдяки податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування.
Разом з тим зафіксовано зменшення надходжень по податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів, рентній платі за користування надрами та ввізному миту.