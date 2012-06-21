У Сумському державному педагогічному університеті ім. А. Макаренка пройшла презентація другої книжки літературно-мистецького проекту «Сумщина. Велика спадщина. Поезія», який започаткували творчі спілки області та Сумська ОДА.
Як наголосив керівник апарату Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький, обласна влада завжди підтримує конструктивні ініціативи. Ініціатори унікального семитомного просвітницького проекту мають на меті зібрати всі найкращі творчі здобутки митців — уродженців області, тих, хто тривалий час працював тут і прославив край від найдавніших часів до сьогодення.
Ошатний, виданий на високому поліграфічному рівні томик об’єднав під однією обкладинкою найкращі зразки поетичної творчості 81 автора за 12 століть.
Окрім уславлених Олександра Олеся, портрет якого прикрасив обкладинку, Пантелеймона Куліша, Івана Багряного, Миколи Лукаша, Павла Грабовського, Давида Бурлюка та інших славетних земляків, тут представлено поезію видатних митців, які бували і писали на Сумщині: Тараса Шевченка, Максима Рильського, Володимира Сосюри, білорусів Францішека Богушевича, Янки Журби та інших.
Окремо згруповано твори сучасних авторів — членів Сумської обласної організації Національної спілки письменників, а також уродженців краю, які мешкають в інших містах та регіонах країни.
У найближчих планах — підготовка тому «Проза».