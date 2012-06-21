Упродовж чотирьох днів у Сумській області перебувала група професіоналів-експертів Local Guides Ukraine, які в рамках реалізації проекту «Цифрове перетворення Сумщини» відвідали провідні об’єкти туристичної інфраструктури Сум, Тростянця, Путивля, Кролевця, Середино-Буди, сіл Нова Слобода та Стара Гута.
Фахівці відзняли сотні світлин та 3D-тури, провели майстер-класи по роботі з цифровими сервісами Google, перевірили географічні координати. Тож упродовж найближчого часу на відповідній мапі буде оновлена вся інформація про відвідані об’єкти.
Згаданий проект реалізується за підтримки Сумської ОДА, завдяки чому область стає максимально відкритою в мережі інтернет, презентує свій туристичний та інвестиційний потенціал.
Як відомо, компанія Google внесла Сумщину до свого проекту на нинішній рік. Провідні напрямки – розробка та просування проектів і маршрутів, спільно з Google Incorporated підготовка Google-карт по області.