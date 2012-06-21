Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»



На сцені Сумського Національного академічного театру драми та музичної комедії ім. М. Щепкіна — чергова прем’єра: театральний колектив запропонував своїм численним шанувальникам мюзикл «За двома зайцями» за мотивами комедійної п’єси видатного українськогодраматурга Михайла Старицького. Цей твір добре знаний, шанований і популярний у театральному середовищі, має численні сценічні інтерпретації (до речі, перша постановка датується листопадом 1883-го року). Однак сумські щепкінці під орудою режисера Романа Козака знайшли його власне прочитання, чим принесли глядачам справжнє естетичне і театральне задоволення.

Як повідомив директор театру заслужений діяч мистецтв Микола Юдін, у постановці задіяна значна частина творчої трупи, у тому числі артисти драми, вокалісти, оркестру, хору, балету. Що стосується акторського складу, то вдало поєдналися молодість і досвід.

Зокрема, батьків Проні зіграли заслужений артист Сергій Медін і Наталія Дехта, в «молодих» ролях Юрій Оноприйко, Владислав Калініченко, Анастасія Лемеш, Владислав Писарев, Артем Кнопік, Олена Оноприйко та інші.

Мюзикл пройшов з дотриманням карантинних вимог, тож не зміг умістити всіх бажаючих, однак вчергове «зіграв» роль соціального депресанту. Твір продовжить самостійне сценічне життя і неодмінно порадує численних шанувальників театрального мистецтва.