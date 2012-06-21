Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Наскільки небезпечна експлуатація несправних газопроводів – зрозуміло і очевидно. Тож фахівці АТ «Сумгаз» зосереджують увагу на їх діагностиці та своєчасному усуненні пошкоджень.
За словами головного інженера АТ Дмитра Сергієнка, з початку року завдяки сучасному обладнанню діагностовано 643 кілометра газопроводів, на яких виявлено 261 пошкодження і 1,2 тисячі витоків голубого палива.
При цьому пошкодження не можна поділяти на першо- і другорядні: навіть найменше може призвести до важких наслідків.
Діагностична практика – традиційна. Підземні газопроводи віком понад 25 років перевіряються кожних три, а понад 40 – щороку. Інформація про виявлені проблемні ділянки передається до аварійно-диспетчерської служби, які проводять земляні роботи і усувають пошкодження.
За повідомленням прес-служби «Сумигазу», торік фахівці обстежили 2,9 тисячі кілометрів підземних газопроводів і виявили майже 1,2 тисячі пошкоджень ізоляційного покриття, 9,5 тисячі витоків на надземних та підземних мережах.
Нинішнього року заплановано діагностувати минулорічний обсяг газових мереж.