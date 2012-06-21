Спеціалісти акціонерного товариства «Сумигаз» активно готують систему газорозподілу області до роботи в опалювальний період. Про це повідомила пресслужба АТ, наголосивши, що останнім часом модернізовано більше сотні таких об’єктів і насамперед у Сумах, де обладнання експлуатується майже шість десятирічь. Тут замінили засувку в мережі, що стало гарантією безперебійної експлуатації газопроводу високого тиску.

Як повідомив майстер «Сумигазу» Олександр Мараховський, кошти, отримані за доставку голубого палива, спрямовуються насамперед на утримання мереж, їх ремонт і модернізацію, роботу служби «104» тощо. Оскільки з кожним роком обладнання зношується все більше, то й проблемних місць додається.

За попередніми підсумками, ремонтники обстежили 10 тисяч кілометрів мереж і відповідного обладнання, капітально полагодили 16 засувок, реконструювали 17 пунктів газового регулювання, встановили 50 нових регуляторних шафових пунктів, оновили кілометр донедавна аварійного газопроводу. Це значно підвищує гарантії експлуатації газового обладнання у зимовий опалювальний сезон.