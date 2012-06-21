На Херсонщині завершилася ХХ Всеукраїнська спартакіада працівників газових господарств, у якій взяли участь 14 команд. Змагання проходили у семи видах, і в більшості з них найкраще виступили представники Сумщини. Зокрема у легкій атлетиці, шашках, армреслінгу, настільному тенісі, волейболі.
За загальною кількістю набраних балів представники АТ «Сумигаз» посіли перше місце. Так слобожанські контролери, слюсарі, проєктанти, інженери підтвердили високе професійне реноме не лише як фахівці газового господарства, а й як спортсмени. Другими стали представники Дніпра, третіми — Вінниці.