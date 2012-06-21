Підсумки всіх виборів на Донеччині за минулі роки під час гібридної війни багатьох співвітчизників дивують, насторожують, дратують чи обурюють. А ще змушують замислитися. Бо й справді: чому жителі прифронтового краю, які на власному досвіді пізнали жорстокі реалії «рускава міра», знову віддають голоси за кандидатів, політичні партії та сили із чіткою проросійською орієнтацією? Чому їх нічого не навчив гіркий досвід окупованого Донецька, який за шість років під російськими триколорами та прапорами «республіки» з великого всеукраїнського індустріального, бізнесового, наукового, культурного та спортивного центру перетворюється на депресивну територію і руїну?