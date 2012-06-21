Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумському обласному управлінні лісового та мисливського господарства значної уваги надають вивченню нових насаджень лісових культур, аби поширювати їх у слобожанському краю, збагачувати ліси, озеленювати навколишній світ.
Зокрема, таким став кизильник, який активно вирощують у Нескучанському лісництві, що в Тростянецькому лісгоспі. Зараз у тамтешньому розсаднику набираються сили і зросту 35 видів цієї культури, яка вважається декоративною і використовується для зміцнення піщаних схилів, слугує своєрідним живоплотом.
Як розповів Віктор Зубко, директор Тростянецького лісгоспу, свого часу місцеві спеціалісти разом із науковцями Краснотростянецького відділення Українського НДІ лісового господарства та агролісомеліорації облаштували в теплиці дослідну ділянку, на якій посадили кизильник різних сортів і видів.
Насінням забезпечила Ганна Гревцова — відома вчений, доктор біологічних наук, професор із Харкова. Переданий нею матеріал отримали також лісівники Донецької та Харківської областей, аби не тільки створити відповідну колекцію, а й вивчити особливості росту і розвитку кизильника в різних кліматичних умовах.
У Нескучному для насаджень створені всі необхідні умови і насамперед організовано автоматизований полив.