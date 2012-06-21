Цими днями машинобудівники Сумського НВО приступили до виконання чергового замовлення від державного підприємства «НАЕК Енергоатом».
Упродовж нинішнього року вони мають виготовити набір запасних частин для Рівненської та Південно-Української АЕС, а саме – торцеві ущільнення, втулки, шпильки, кільця тощо.
За словами начальника прес-центру АТ Діани Кіріченко, сумські машинобудівники вже мають досвід виготовлення подібної продукції. Свого часу вони поставляли її не тільки до згаданих АЕС, а й Хмельницької та Запорізької.
Зараз вироби передбачені для створення страхового запасу вузлів головних циркуляційних насосів марки ГЦН-195М.