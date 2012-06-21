Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Правоохоронці Сумського прикордонного загону виявляють у недоброчесних громадян різні товари і продукти, які вони намагаються нелегально вивезти або ж ввезти задля власної вигоди. Ось і днями в пункті пропуску «Юнаківка» Сумського району вони припинили контрабанду кедрових горіхів торгової марки «Дари Сибіру» міста Новосибірськ загальною вагою 60 кілограмів, розфасованих у 119 пакетів.

Про це повідомила пресслужба Сумського прикордонного загону, уточнивши, що водій за кермом «Mercedes-Benz», зареєстрованого в Україні, повертався з Росії і під час перевірки авто помітно нервував. Виявилося, не безпідставно.

Правоохоронці вивели машину із загального потоку для більш поглибленої перевірки. З’ясувалося, що кмітливий співвітчизник замаскував пакети з горіхами в багажнику під обшивкою, але прикордонники виявилися більш кмітливими.

Транспортний засіб і товар вилучені відповідними правоохоронними органами встановленим порядком для подальшого правового рішення.