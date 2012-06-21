Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумах безпеці дорожнього руху та пішоходів надають особливого значення, тож світлофорне господарство завжди на ретельному контролі працівників комунального підприємства «Шляхрембуд».
Як повідомив сайт Сумської міськради, у місті встановлені та функціонують 64 світлофори — всі справні, переважна більшість відповідають дорожнім вимогам. Виняток становлять 4 об’єкти — вони будуть замінені або оновлені найближчим часом.
Нещодавно запрацювали модернізовані світлофори на перехрестях вулиць Харківська і Сергія Табали, проспекту Т. Шевченка і вулиці Новомістенська.
Значної уваги шляховики надають нерегульованим пішохідним переходам: у містівстановлені десять світлодіодних знаків із підсвіткою, завдяки чому їх добре видно у вечірні і нічні години, дощову чи туманну погоду. Такі знаки є на вулицях Роменська, Прокоф’єва, 20 років Перемоги, Івана Харитоненка та інших. Робота триває, аби їх установити скрізь, де цього потребують особливості дорожнього руху.
Одним із варіантів оптимізації дорожньої безпеки стає автоматизована система управління, що запроваджується на вулицях Харківська, Роменська, В. Чорновола, Іллінська. В окремих місцях застосовується принцип «зеленої хвилі»: дозвільне світло горить на всіх світлофорах, що дозволяє водіям проїжджати вулицею без зупинок.
Таким чином в обласному центрі над Пслом застосовують різні варіанти, аби на дорогах міста водіїв і пішоходів убезпечити від будь-яких неприємностей і прикростей.