Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»



Корисну осінню традицію започаткували викладачі і студенти Сумського національного аграрного університету. Цими днями на території вишу між двома гуртожитками вони заклали інтернаціональний сквер, висадивши пів сотні ведмежих горіхів, гостролистих кленів, катальп, західних золотолистих туй.

Сьогодні у СНАУ навчаються понад 11 тисяч студентів, у тому числі майже 500 іноземних із 25 країн світу. Аби всі почувалися затишно і комфортно, вирішили створити додаткову зелену зону.

Разом з тим догляд за молодими деревцями — це своєрідна навчальна практика, що неодмінно стане корисною для майбутніх фахівців-аграріїв.

Того ж дня представники вишу попрацювали і на території сусідньої спеціалізованої школи №1 імені В. Стрельченка. Там вони взяли участь в «зеленій» акції, висадивши на подвір’ї закладу деревця липи і катальпу.

Як розповіла директор школи Світлана Мурашкіна, школу побудували майже пів століття тому, коли майбутній її керівник навчалася в 6-му класі. І вже тоді вчителі та учні активно озеленювали територію, завдяки чому сьогодні тут ростуть розкішні дерева.

Спільно зі СНАУколектив навчального закладу продовжує давню традицію, а шкільне подвір’я нагадує зелену озонну оазу, ставши окрасою місцевого мікрорайону.