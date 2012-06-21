Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Обласний центр Суми вважається містом не тільки троянд, а й нових дерев, які додають йому зеленого затишку і особливого природного шарму. Ось і нинішнього року працівники комунального підприємства «Зеленбуд» висадили майже 400 кленів, іспанських платанів (до речі, вперше), інших видів дерев, які замінили старі насадження.

За словами директора «Зеленбуду» Володимира Лаврика, колектив працює за чітким планом: там, де у межах програми Президента «Велике будівництво» ремонтуються міські дороги, працівники підприємства обстежують насадження обабіч магістралей. І насамперед вивчають так звані зелені паспорти, в яких зафіксовані дати висадки старих дерев. З’ясувалося, що значна їх частина потребує оновлення.

Майже сотня саджанців з’явилася в районі вулиці Харківської та у сквері, що на перехресті із проспектом Михайла Лушпи, а також обабіч вулиць Героїв Сумщини, Прокоф’єва та інших. За сприятливих погодних умов комунальники розраховують висадити до кінця року ще не менше сотні саджанців.

Водночас у місті планують роботу на наступний рік. За основу беруть досвід колег із таких міст як Київ, Харків, Чернігів, де озелененню надають особливого значення.