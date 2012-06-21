На Сумщині презентували програму «Fit for Partnership with Germany» («Готові до співпраці з Німеччиною»), у рамках якої 71 представник регіонального бізнесу вже налагодили партнерські зв’язки з німецькими підприємствами.
Як зазначив т.в.о. голови Сумської ОДА Микола Подопригора, це головним чином працівники аграрної, промислової та медичної сфер.
Подібна співпраця надзвичайно цінна і корисна, адже слобожанські підприємці на практиці вивчають і запозичують усе краще з німецького досвіду. До того ж програма фінансується німецькою стороною.
За словами керівника проектного офісу німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ в Україні (м. Київ) Світлани Степащенко та експерта проекту Євгенія Клисенка, учасники програми мають значні переваги та можливості.
Зокрема, пропонується 4-денне перебування в Німеччині, що передбачає тренінги з менеджменту, відвідування підприємств, індивідуальні зустрічі з потенційними діловими партнерами тощо.
Представники Програми відвідали місто Тростянець, де презентували її місцевому бізнесу, провели креативну майстерню «Як знайти можливості для співпраці з німецькими партнерами», ознайомилися з тамтешнім бізнес-потенціалом тощо.
За результатами поїздки до області в Сумах відбудеться конкурсний відбір претендентів для стажування в Німеччині.