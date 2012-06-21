Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Цими днями Сумський Центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості відзначив 10-річчя від дня створення. Ця дата майже збіглася зі ще одним ювілеєм — рівно 30 років тому, 21 грудня 1990 року, була заснована Державна служба зайнятості.

Як повідомив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, сумський підрозділ — один із 11 в Україні, де громадяни можуть здобути 95 ліцензованих робітничих професій, у тому числі 12 — за сумською адресою.

За цей час тут навчалися майже 32 тисячі земляків, які отримали професії кухара, кравця, швачки, зварника, продавця, оператора котельні та багато інших. Всім видані відповідні документи про освіту, що дають право на працевлаштування. Прикметно, що більш як 90 відсотків випускників відразу ж знаходять роботу за фахом.

В основі таких результатів — належно організоване навчання. Насамперед у Центрі створена потужна сучасна матеріально-технічна база, викладачами працюють досвідчені практики, підтримується тісний зв’язок із роботодавцями, які допомагають планувати як теоретичну, так і практичну складові викладання.

Терміни навчання різні: від пів місяця — до майже року. Тож громадяни, які бажають здобути нову професію або ж пройти перепідготовку за тим чи тим напрямком професійної діяльності, залюбки користуються послугами Центру, який став справжнім помічником івже дав путівки на ринок праці тисячам земляків.