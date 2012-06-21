Упродовж кількох останніх років колектив Сумського національного аграрного університету шефствує над військовослужбовцями 27-ї Сумської артилерійської реактивної бригади. Навчальний заклад надає захисникам Вітчизни різні види допомоги, проводить зустрічі зі студентами й викладачами тощо. Ось і днями до вишу завітали представники бригади з нагоди виходу у світ Книги пам’яті, яку допомогли видрукувати їхні шефи. Ця книга — своєрідний мартиролог героїв — уродженців краю, полеглих у боях за незалежність України.

Після того як військовослужбовцям артилерійської бригади передали наклад видання, для них організували екскурсію в університетський музей, де спільними зусиллями викладачів облаштували окрему експозицію про військову доблесть земляків, зокрема про їхню участь у бойових діях на сході України, де досі триває гібридна війна. Характерно, що експонати для музею збирали студенти, викладачі та співробітники СНАУ. Особливо вагомий внесок у спільну справу зробив кандидат історичних наук Микола Михайличенко, який викладає державно-правові дисципліни й українознавство.

Представники артилерійської бригади передали музеєві сувеніри, серед яких і обпалені війною, які доповнять експозицію.