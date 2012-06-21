У Львові та Івано-Франківську успішно пройшли гастролі артистів Сумської обласної філармонії. У цих містах глядачі тепло вітали виступи чудового сумського колективу «Jazz-fusion band Aramis» під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України Володимира Прихожая. Різнобарвна програма з вокальних джазових творів у виконанні солістки Олени Грицьків, цікавих обробок, власних творів колективу полонили серця глядачів. Як повідомили начальник управління культури Сумської ОДА Олена Мельник та директор Сумської обласної філармонії Олександр Даниленко, під час поїздки обговорено питання подальшої співпраці між філармонійними закладами трьох міст, вивчення досвіду кращих музичних колективів як західних областей України, так і Слобожанщини. Тож є всі підстави сподіватися на продовження гастролей митців Сумської, Львівської та Івано-Франківської областей.