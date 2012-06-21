Колектив Сумського обласного академічного театру драми та музичної комедії ім. М. Щепкіна успішно виступив на сцені Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка у Києві. Як розповів директор театру заслужений діяч мистецтв Микола Юдін, столичному глядачеві Суми презентували прем’єри 85-го театрального сезону: комедійну гру «Відключені» за п’єсою Моріса Панича «Спостерігач» (режисер-постановник Антон Меженін) та антиапокаліптичну феєрію «Лісова пісня» за твором Лесі Українки (режисер-постановник Роман Козак), які вже встигли завоювати прихильність глядачів різних регіонів України. У виставах активно використано великі можливості театрального балету, хору, оркестру, які додали їм особливого шарму й витонченості. Київ тепло зустрів талановиті вистави сумчан, нагородивши їх щедрими бурхливими оплесками. Обидва твори поставлені по-сучасному самобутньо, оригінально, талановито, а гра відомих і молодих акторів заслужила на високу оцінку театральної критики та глядачів.
БРАВО!