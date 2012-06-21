У село Шубині Стави Лисянського району на Черкащині Іван Сукач приїхав із Києва. Йому набридло працювати на когось, тож приїхав на малу батьківщину дружини, де разом з нею й друзями вирішив створити власне сільськогосподарське об’єднання. І нагода для цього випала: управління агропромислового розвитку облдержадміністрації за фінансової підтримки Європейського Союзу запропонувало створити сільськогосподарський кооператив. Ще й безплатне навчання організувало для майбутніх кооператорів і надало в користування відповідне устаткування.
Отож одержавши дві сушарки, ентузіасти взялися до роботи. Нині в кооперативі, який назвали «Суховій», працюють троє осіб, четвертий колега нині в АТО. Починали з сушіння гарбузового насіння, яке має неабиякий попит. Нині вже одержують замовлення від великого підприємства. Планують розширити потужності — приймати від населення фрукти та овочі для сушіння. Сільська рада кооперативу вже й земельну ділянку відвела для будівництва нового приміщення, щоб селянам було зручно здавати вирощену продукцію, а кооператорам — її переробляти.
Практичні заняття з працівниками кооперативу проводять викладачі Уманського національного університету садівництва. Адже у кожній справі, а тим більше пов’язаній з харчуванням, є тонкощі й секрети, які необхідно знати. Виробника вчать, як правильно обирати сировину, обробляти її перед сушінням і зберігати так, щоб ягоди чи фрукти не втратили ні корисних речовин, ні смакових властивостей.
Як розповіла заступник декана інженерно-технологічного факультету Уманського національного університету садівництва Зінаїда Марченко, висушені кооперативом фрукти та овочі вже замовляють підприємства хлібопекарської промисловості, молокопереробні заводи, які виготовляють йогурти, кондитерські вироби і приправи.
Такий різновид сільськогосподарського виробництва, за словами завідувача кафедри публічного управління та адміністрування Уманського національного університету садівництва Сергія Приліпка, дуже популярний у Європі. Там будь-який фермер може вступити в кооператив і здати продукцію в торговельну мережу. А далі завдяки кооперативним транспортним компаніям товар постачають навіть за кордон.
Останніми роками на Черкащині активізувався рух для створення та підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Як повідомили в управлінні агропромислового розвитку облдержадміністрації, їх в області нині функціонує 60 — молочарські, багатофункціональні, заготівельно-збутові та переробні. Вони об’єднують майже 5 тисяч членів та їх засновників і забезпечують 184 сільських жителів робочими місцями.
Новий поштовх розвитку кооперативного руху дала спільна з Євросоюзом програма, у межах якої створено регіональний навчально-практичний центр, що фінансують європейці. Завдяки таким програмам невеликі сільськогосподарські об’єднання зможуть стати конкурентоспроможними не тільки на вітчизняному ринку, а й за кордоном, запевняють ініціатори проекту. Найближчим часом планують залучити до кооперативного руху ще тисячу громадян та працевлаштувати не менш як 300 осіб.