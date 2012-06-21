Сувої Мертвого моря, швидше за все, були створені кількома писарями, які 2000 років тому копіювали стилі письма один у одного. До такого висновку прийшли вчені з Нідерландів, спираючись на проведений за допомогою штучного інтелекту (ШІ)аналіз. Повні результати дослідження були опубліковані в журналі PLOS ONE.

Вперше знайдені в 1946 році в Кумранських печерах Іудейської пустелі, недалеко від Мертвого моря, сувої містять майже 972 стародавніх рукописів у тисячах фрагментах. Тексти в основному написані на пергаменті і містять частини єврейської Біблії, а також низку внебіблейських документів.

Однак мало що було відомо про писарів, які працювали над створенням окремих сувоїв, оскільки роботи ніяк не були підписані. А вивчення на око особливостей ієрогліфів, написаних на суваях, зазвичай призводить до суб'єктивних і, отже, часто спірних висновків.

Щоб забезпечити більш ретельний аналіз, дослідники з Нідерландів навчили ШІ виділяти і порівнювати всі екземпляри окремих символів із стародавніх текстів. Ретельно вивчивши таким чином один із найбільших сувоїв, вчені змогли продемонструвати, що складався він з двох частин, написаних двома різними переписувачами. У своїй роботі професор Младен Попович, комп'ютерний експерт Ламберт Шомакер і докторант Маруф Далі зосередилися на одному документі – Великому сувої Ісаї, знайденому в 1947 році, який є найбільшим і найбільш добре збереженим з біблійних текстів.

Як пояснили вчені, Великий сувій Ісаї «містить букву« Алеф », або« а », принаймні, п'ять тисяч разів. Неможливо їх всі порівняти просто на око. Штучний інтелект, навпаки, добре підходить для аналізу таких великих наборів даних – і, в разі аналізу почерку, може розглядати як символи в цілому, так і більш дрібні особливості, такі як їх індивідуальна кривизна.

Аналіз команди включав три основні кроки, першим з яких було навчання алгоритму глибокого навчання, щоб він міг відокремити чорнило персонажів від шкіри або папірусу нижчого сувою на зображеннях. У цьому випадку дуже важливо забезпечити точне нанесення чорнильних слідів, оскільки стародавні чорнильні сліди безпосередньо пов'язані з рухом м'язів писаря і залежать від конкретної людини.

Проведений аналіз тексту показав, що 54 стовпчики текстів, що містяться у Великому сувої Ісаї, можна розділити на дві групи. До середини сувою текст писав один писар, а закінчував інший. Вченим також вдалося продемонструвати, що другий писар має більше варіацій у своєму письмі, ніж перший, хоча їх почерк дуже схожий.

І, нарешті, на заключному етапі дослідження команда провела візуальний аналіз у вигляді «теплових карт» з яких вони створили усереднені символи для двох половин сувою. Порівняння цих усереднених букв навіть на око дає зрозуміти, що перші і останні 27 стовпців тексту були написані різними писарями.

Вчені відзначають, що це відкриття дозволяє інакше поглянути на ті зв'язки, які існували між писарями. Цілком ймовірно вони проходили загальне навчання. Тепер з'явилася можливість ідентифікувати різних переписувачів, хоча їх імена вже ніколи не вдасться дізнатися. Тепер вчені мають намір аналогічним чином досліджувати й інші сувої, що також дозволить більш повно встановити їх походження.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»