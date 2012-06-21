Відверта розмова про стан і перспективи різних особистостей, майбутнє особливих дітей та роль кожного соціально активного громадянина в ситуації, коли статистика людей з інвалідністю, як і дітей-аутистів, зростає, — коло проблем, які обговорюють під час фестивалю-конкурсу «Світ без обмежень», що розпочався у Краматорську і має завершитись у Сєверодонецьку.
Фестиваль об’єднав представників семи областей: Миколаївської, Дніпровської, Кіровоградської, Житомирської, Львівської, Луганської й Донецької. Захід триватиме шість днів, з яких чотири — на Донеччині і два завершальні — на Луганщині.
«Чому такий неоднаковий розподіл, хоч сама ініціатива належить нашим луганським партнерам? Відповідь проста: оргкомітет фестивалю зробив обстеження і дійшов висновку, що найкраща доступність до місць проживання, харчування й перебування учасників з інвалідністю у Краматорську. А в Луганській області, на жаль, немає такого зручного й затишного місця, як державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Донбас». Чому? Запитання поки що без відповіді», — поділилася враженнями радник ПРООН з питань примирення і соціальної єдності у Луганській області Ганна Борова.
Вона підкреслила, що саме у такому форматі, коли на фестивалі були переважно подружні пари, захід проходив уперше в Україні.
Фестиваль організовано за підтримки урядів Данії, Швеції та Швейцарії у рамках Програми ООН із відновлення та розбудови миру.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»