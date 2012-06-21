Відбулась урочиста церемонія нагородження фіналістів всеукраїнського фотоконкурсу «Великі світлини маленьких місць: моя громада — моє майбутнє», ініціатором якого виступило Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. У фотоконкурсі загалом взяло участь 1200 осіб. Конкурс засвідчив, що кожен куточок України — чудовий приклад того, як перетворення під час децентралізації сприяють поліпшенню життя, підвищують рівень місцевого патріотизму та розкривають величезний людський потенціал жителів об’єднаних громад, яких в Україні 742.
Головним переможцем конкурсу став Павло Катеринич із села Лисогірка Кодимського району Одеської області. До фіналу ж дійшли 50 найкращих фоторобіт. Серед них журі обрало 24 переможці з усіх регіонів країни. Ці роботи тепер у вигляді мандрівної експозиції об’їдуть усю Україну.
Від Черкащини до фіналу в конкурсі потрапили головний спеціаліст Черкаської міської ради Оксана Ситник з роботою «Ранкові Карпати» та вчителька образотворчого мистецтва Чигиринської школи Олена Черноус («Суботівська церква»). Оксана Ситник, чия робота виборола третє місце в конкурсі, розповіла, що це була її перша поїздка в Карпати, які вразили красою. Вона навчається у Черкаському національному університеті імені Б. Хмельницького і планує писати курсову на тему децентралізації. Олена Черноус захоплюється не лише фотографією, а й виготовленням народної ляльки.
Під час церемонії нагородження переможців фотоконкурсу віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко наголосив, що нині країна працює над єдиною спільною ідеєю — зробити життя в громадах кращим і показати іншу перспективу для наших дітей, де можна навчатися, зростати і планувати майбутнє.
Він підкреслив, що Україна змінюється завдяки міжнародним партнерам, переймає найкращий європейський досвід, і подякував програмі «U-LEAD з Європою», яка надає підтримку в здійсненні важливої реформи з децентралізації й зокрема стала організатором фотоконкурсу.