Як повідомляють у Мінагрополітики, завдяки сприятливим погодним умовам, що склалися у січні – березні 2018 року, озимі культури продовжують вегетацію на 7,2 млн га (майже 100 відсотків). Загинуло в період перезимівлі лише 5,2 тисячі га (менше 0,1 відсотка від засіяних площ).
Такої успішної перезимівлі озимих культур не спостерігалося на території України за всю історію спостережень. Подальший розвиток озимих культур залежатиме від погодних умов та зволоження ґрунту.
Природа цього року дає нам унікальний шанс посилити провідні позиції на світовому ринку продовольства. Адже, як повідомляють аналітики Українського клубу аграрного бізнесу, світове виробництво пшениці у 2018/2019 маркетинговому році (тобто від урожаю до урожаю) скоротиться до 747,7 млн тонн, що на 10,6 млн тонн менше, ніж роком раніше. При цьому споживання продовжить зростати і, за прогнозами аналітиків Міністерства сільського господарства США, досягне 753,8 млн тонн, що на 10 млн тонн більше за минулорічний показник.
За даними травневого звіту від згаданого міністерства США, прогнози щодо світового виробництва пшениці переглянуто у бік зменшення через суттєве скорочення обсягів виробництва в Росії. Відомство прогнозує виробничі показники для даної країни на рівні 72 млн тонн, що значно поступається показнику роком раніше: 85 млн тонн. Це пояснюється аномальною посухою в Ростовській області та Краснодарському краї. Також, з тієї самої причини переглянуто у бік зменшення показники Індії, Пакистану, Казахстану, Китаю та країн ЄС.
Відповідно, кінцеві світові запаси пшениці також вперше за багато років знизяться у порівнянні з попереднім роком на 6,1 млн тонн та становитимуть 264,3 млн тонн. Найбільш суттєво скоротяться запаси зернових в країнах Європейського Союзу, Росії та США.
З цього приводу аналітик ринків зернових та олійних культур Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Ольга Харабара зазначає, що наразі є всі передумови для росту світових цін на пшеницю в короткостроковій перспективі, зважаючи на скорочення світового виробництва та несприятливі погодні умови в окремих країнах-виробниках.
На біржі в Чикаго вже спостерігається стабільне зростання цін на цю товарну групу – найперше через ситуацію в самих США, де не спостерігається зменшення посухи в регіонах вирощування озимої пшениці, а сівба ярої пшениці на Північному Заході має всі шанси затриматися через опади, які прогнозуються найближчими днями. Підігрівають ринок і новини з Росії, де панує посуха, а темпи сівби ярої пшениці значно відстають – наразі засіяно 3,5 млн га або 27,4% від прогнозу проти 38% у 2017 році.
Відповідно це формує сприятливу цінову ситуацію для вітчизняних сільгоспвиробників. Гріх нею не скористатися не лише з економічною, а й з політичною метою – годувальницю світу мають поважати на світовій арені.