Як викиди парникових газів змінюють сільське та лісове господарства, впливають на здоров’я людей у нашій країні, вивчатимуть українські й міжнародні науковці під егідою Світового банку і Міністерства енергетики та захисту довкілля. Для оцінки біофізичних впливів використовуватимуть сучасні методики прогнозів. Це дасть змогу передбачити ризики наслідків зміни клімату в Україні до 2030, 2050 і 2100 років за трьома сценаріями ймовірного збільшення викидів парникових газів і підвищення температури.
Мета спільного дослідження — використання детальних і сучасних прогнозів клімату для оцінки біофізичних впливів у цих секторах. Наукова праця міститиме економічну оцінку витрат на зміну клімату в різних частинах країни. Методологія та інструменти дослідження будуть доступні для оновлення оцінок на пізніше, повідомляє Міністерство енергетики та захисту довкілля.
«Один з найважливіших заходів адаптації до зміни клімату — це скорочення викидів парникових газів, — зазначила заступниця міністра Ірина Ставчук. — Це дасть змогу запобігти негативним наслідкам, які можуть виникнути в майбутньому».
Оцінку змін клімату в Україні проводитимуть консорціум двох провідних європейських інститутів, Баскський центр досліджень змін клімату та Metroeconomica у співпраці з національними експертами Українського гідрометеорологічного інституту, Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації та Інституту громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва.
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«Урядового кур’єра»