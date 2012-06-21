Медики Полтавщини отримали у своє розпорядження 35 спецавтомобілів для збору аналізів та 7 пересувних діагностичних комплексів, на загальну суму 1,8 мільйона доларів, придбаних у київської компанії коштом Світового банку. Отриману техніку розподілять поміж Центрами первинної медико-санітарної допомоги.

Пересувні комплекси та автомобілі для перевезення крові та біоматеріалу передані в межах реалізації в області субпроекту «Запровадження інноваційної моделі системи надання послуг хворим на гіпертонію в Полтавській області» проекту Міжнародного банку реконструкції та розвитку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей».

Пересувні комплекси оснащені сумками-укладками, до складу яких входять портативні ЕКГ-апарати з функцією дистанційної передачі даних, електронні ваги, ростомір, електронний тонометр, офтальмоскоп, лабораторна центрифуга, бактерицидний опромінював тощо. В автомобілях виділені робочі місця для прийому хворих двома бригадами медичних працівників. Окремо виділено санвузол.

Автотранспорт оснащено необхідними меблями для роботи медичних працівників – холодильником, двома кондиціонерами, сейфом. Для зручності отримання медичних послуг та консультацій людьми з обмеженими фізичними можливостями автомобілі оснащені гідравлічним підйомником. Усі пересувні комплекси перебуватимуть в автопарку департаменту охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації і виїжджатимуть у райони за розробленими графіками обстеження населення.

У травні 2014 року медикам Полтавщини передали 44 машини швидкої допомоги «Peugeot». На той момент кожен такий автомобіль коштував 880 тисяч гривень.

Автомобіль для комплексної медичної діагностики. Фото Миколи Лисогора

Спеціалізовані автомобілі для збору аналізів Citroen Berlingo. Фото Миколи Лисогора