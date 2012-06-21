Медики Полтавщини отримали у своє розпорядження 35 спецавтомобілів для збору аналізів та 7 пересувних діагностичних комплексів, на загальну суму 1,8 мільйона доларів, придбаних у київської компанії коштом Світового банку. Отриману техніку розподілять поміж Центрами первинної медико-санітарної допомоги.
Пересувні комплекси та автомобілі для перевезення крові та біоматеріалу передані в межах реалізації в області субпроекту «Запровадження інноваційної моделі системи надання послуг хворим на гіпертонію в Полтавській області» проекту Міжнародного банку реконструкції та розвитку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей».
Пересувні комплекси оснащені сумками-укладками, до складу яких входять портативні ЕКГ-апарати з функцією дистанційної передачі даних, електронні ваги, ростомір, електронний тонометр, офтальмоскоп, лабораторна центрифуга, бактерицидний опромінював тощо. В автомобілях виділені робочі місця для прийому хворих двома бригадами медичних працівників. Окремо виділено санвузол.
Автотранспорт оснащено необхідними меблями для роботи медичних працівників – холодильником, двома кондиціонерами, сейфом. Для зручності отримання медичних послуг та консультацій людьми з обмеженими фізичними можливостями автомобілі оснащені гідравлічним підйомником. Усі пересувні комплекси перебуватимуть в автопарку департаменту охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації і виїжджатимуть у райони за розробленими графіками обстеження населення.
У травні 2014 року медикам Полтавщини передали 44 машини швидкої допомоги «Peugeot». На той момент кожен такий автомобіль коштував 880 тисяч гривень.