Молодь має величезні перспективи, але реалізувати їх можна лише через натхнення й наполегливість. Таке переконання висловив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час щорічного молодіжного форуму стипендіальних програм «Завтра.UA». Це приватні загальнодержавні ініціативи, які пропонують молоді можливості навчання і здобуття практичного досвіду в різних галузях.
Володимир Гройсман наголосив, що кожен українець має усвідомити свою роль у державних трансформаціях. «Від нас залежить, якою буде Україна сьогодні й завтра. Якщо кожен українець буде ініціативним і наполегливим, у нас буде змога побудувати таку країну, в якій ми всі мріємо жити», — цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ слова глави уряду.
Для великих структурних змін у країні важлива командна робота й підтримка ініціатив молоді, наполягає Володимир Гройсман: «Один у полі не воїн, але всі разом ми велика сила. І тільки разом можемо створювати своє, українське, нове та якісне».