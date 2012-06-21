У Міжгірському районі, де утримують найбільше овець у Закарпатській області, цієї неділі проводжали тваринників на літні випаси. Фестиваль «Проводи отар на полонину» відбувся з розмахом — яскраво і незабутньо. Свято розпочалося ще в районному центрі — селищі Міжгір’я. Там його учасники пройшли костюмованою колоною з танцями до пам’ятників українському письменникові-патріоту Василеві Ґренджі-Донському, борцям із нацизмом та воїнам-афганцям. До підніжжя поклали квіти.
Головні події розгорнулися за традицією на Синевирському перевалі. Там і місцевий люд, і туристи з багатьох регіонів України та з-за кордону, мери міст-побратимів Міжгір’я із Польщі та Італії стали свідками різноманітної програми. Голова Міжгірської райдержадміністрації Василь Юрик, голова районної ради Василь Щур, Міжгірський селищний голова Віталій Цімбота подякували вівчарям за їхню важку, проте дуже потрібну працю. Вони нагородили багатьох вівчарів відзнаками обласної та районної держадміністрацій, райради. Вівчарська ватра дала символічний старт початку полонинського літа. Відбулися конкурси із приготування сиру і вурди. Учасники мали змогу побачити доїння овець, брали участь у спортивних змаганнях. Весь день звучали автентичні народні мелодії — коломийки. Гості купували вироби народних умільців Верховини.