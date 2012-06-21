Сакура в цьому році в Японії зацвіла раніше терміну. Зазвичай квітки розпускаються у квітні, але в 2021 році це відбулося вже в березні. Таке явище спостерігається вперше за останні 1200 років, пише Sky News.

Ранньому цвітінню, на думку експертів, сприяє зміна клімату на планеті. В цьому році рекорди оновилися, в тому числі в Кіото і Токіо. У Кіото пік цвітіння припав на 26 березня, в Токіо – на 22 березня. Попередні рекорди у цих містах були побиті в 1409 і 1953 роках.

Тенденція на більш раннє цвітіння сакури почалася ще в 1970-х роках. В Японії стежать за цвітінням сакури з 821 року.

Вчений-кліматолог Майкл Манн зазначив, що дані про цвітіння сакури в минулому допомагають дослідникам зрозуміти, який клімат був у ті далекі часи.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»