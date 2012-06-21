У Сумах відбувся Міжнародний форум «Сумщина туристична-2018», у якому взяли участь представники туристичної галузі не тільки України, а й Угорщини, Словаччини, Польщі й Білорусі.
Голова Сумської ОДА Микола Клочко високо оцінив потенціал краю, наголосивши, що останнім часом у державі акумульовано і спрямовано значні кошти на розвиток і популяризацію туризму. Адже Сумщина надзвичайно багата на історичні, культурно-мистецькі пам’ятки, які становлять значний інтерес і для вітчизняних, і закордонних туристів. Під час презентації маршрутів «Де плакала Ярославна» та «Золотий трикутник Сумщини», туристичного кластеру «Посулля» й багатьох інших перлин слобожанського краю господарі й гості відзначали їхню самобутність та автентичність.
Щоб створювати належні умови для приймання туристів, в області активно будують, ремонтують та впорядковують автомобільні дороги. Зокрема на харківському напрямку з Охтирки, роменському — до Пирятина, між Шосткою і Кролевцем тощо.
Представник Гомельського відділення Білоруської торгово-промислової палати Марина Заічкова поділилася досвідом організації екологічного, мисливського, аграрного туризму, який неодмінно стане у пригоді сумчанам. Гостя була приємно вражена розмаїттям туристського багатства сумського краю.