Багато чого починається в нашій країні саме 1 квітня. Відучора у 22 областях України розпочалася нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Ідеться про Вінницьку, Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Кіровоградську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Харківську, Херсонську, Хмельницьку, Черкаську, Чернівецьку та Чернігівську області. У Запорізькій області заборона розпочнеться 5 квітня, а на Закарпатті вона чинна із 25 березня.

Тривалість нерестової заборони відрізняється залежно від областей та водойм. Нині заборонено вилов раків, повідомляє пресслужба Державного агентства рибного господарства.

Відповідно до Правил любительського та спортивного рибальства, під час нересту дозволено тільки любительське рибальство однією поплавковою або донною вудкою з одним гачком і спінінгом. Рибалити можна з берега в межах населеного пункту в дозволених місцях, за межами нерестовищ (межі визначено у наказах відповідних територіальних управлінь відомства). Заборонено будь-який інший спосіб вилову, зокрема з перевищенням дозволеної добової норми 3 кілограми. Заборонено пересування плавучих засобів (човнів), організацію змагань з рибальства та проведення підводного полювання.

Під час нересту заборонено вибухові й гідротехнічні роботи, видобуток піщано-гравійної суміші, розчищення русел річок, днопоглиблення, берегоукріплення тощо.

Відповідно до Правил промислового рибальства, на рибогосподарських водних об’єктах України заборонено добувати водні біоресурси.

«Природний інстинкт нересту стає в риб головним, він приглушує рефлекси самозбереження. У цей період риба може стати легкою здобиччю браконьєрів. Тому закликаю громадян бути відповідальними й дотримуватися заборони, адже від того, як пройде нерест водних біоресурсів, залежить відновлення їх популяцій у наших водоймах», — наголошує т.в.о. голови Держрибагентства Олег Баздуганов.

Порушення правил рибальства карають накладенням штрафів і притягненням до кримінальної відповідальності. Сума штрафів за порушення правил рибальства згідно з КУпАП становить 34—680 гривень. За незаконний рибний промисел, що завдав істотної шкоди, передбачено кримінальну відповідальність відповідно до ст. 249 Кримінального кодексу України (незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом). Відповідно до цієї статті, передбачено накладання штрафу в 1700—6800 гривень або обмеження (позбавлення) волі терміном до трьох років з конфіскацією знарядь, засобів промислу й усього добутого.

Повідомити про порушення правил рибальства, порядку придбання чи збуту водних біоресурсів або отримати додаткову інформацію про нерестову заборону можна за телефоном всеукраїнської безплатної «гарячої лінії» Держрибагентства 0-800-50-52-50.

Основними передумовами, що дають природну команду початку нересту слугують температурний чинник, кисневий режим, наявність партнера й субстрату для відкладання продуктів нересту. Однак не вся риба одразу йде на нерест. Спершу нерестяться хижі види — щука й окунь. Протягом квітня в нерестовий процес поступово входить більшість видів іхтіофауни. Останніми відкладають ікру короп, лин і сом (у середині або наприкінці травня). Карась може метати ікру порційно впродовж усього літа.