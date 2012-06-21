Танення льодовиків в Антарктиді може запустити ланцюгову реакцію, яка призведе до нового льодовикового періоду. До такого висновку прийшла міжнародна група вчених, що вивчає наслідки зміни клімату в Кардіфському університеті у Великобританії, повідомляє журнал Nature.

На їхню думку, танення льодовиків і айсбергів сприяє потраплянню великих обсягів прісної води в Атлантичний океан, куди з Південного океану разом з течіями виносить величезні айсберги. Через це в Атлантиці стане більше прісної води, яка витягатиме з атмосфери вуглекислий газ, знижуючи парниковий ефект і сприяючи похолоданню.

Вчені в ході роботи використовували різні методи, в тому числі вони досліджували зразки гірських порід віком до 1,6 мільйона років, взяті в Антарктиді.

Дослідники відзначили, що таке дослідження може стати відсутньою ланкою, що допомагає зрозуміти, як Антарктида і Південний океан реагують на регулярні зміни похолодань і потеплінь на Землі, пов'язаних з орбітою нашої планети навколо Сонця.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»